Горисполком предлагает витеблянам обсудить генплан Витебска
Разработка нового генерального плана начата в Витебске, горожанам предлагают вносить изменения.
Свои предложения по внесению изменений в действующий генеральный план города можно направлять до 15 января 2022 года в отдел архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета по адресу: г. Витебск, ул. Шубина, 5 или на электронную почту: [email protected].
Действующим генеральный план Витебска можно скачать с официального сайта горисполкома. Объем файла превышает 100 мегабайт.
Напомним, что этот генплан развития Витебска до 2025 был представлен витеблянам в 2015 году, тогда он обсуждался дважды.
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