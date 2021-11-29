Горисполком предлагает витеблянам обсудить генплан Витебска

• 29/11/21 15:58 • Падзеі

Разработка нового генерального плана начата в Витебске, горожанам предлагают вносить изменения.
Обсуждение генерального плана Витебска в 215 году. Фото Сергея Серебро

Свои предложения по внесению изменений в действующий генеральный план города можно направлять до 15 января 2022 года в отдел архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета по адресу: г. Витебск, ул. Шубина, 5 или на электронную почту: [email protected].

Действующим генеральный план Витебска можно скачать с официального сайта горисполкома. Объем файла превышает 100 мегабайт.

Напомним, что этот генплан развития Витебска до 2025 был представлен витеблянам в 2015 году, тогда он обсуждался дважды.

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