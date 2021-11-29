Более 312 000 000 долларов недополучили колхозы Витебщины из-за низкой урожайности

Ігар Арцюх • 29/11/21 15:07 • Эканоміка

Не смогли обеспечить запланированную урожайность и объемы производства основных сельскохозяйственных культур — КГК ищет причины невыполнения подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в Витебской области.



Из-за того, что запланированные этим документом показатели не были достигнуты сельскохозяйственными организациями региона, они недополучили за период действия программы (2016 – 2020 годы) порядка 800 000 000 рублей выручки. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии по вопросу «Эффективности принимаемых в Витебской области мер по развитию растениеводства».

На коллегии детально проанализировали работу по известкованию кислых почв, накоплению и внесению минеральных удобрений, приобретению и использованию средств защиты растений, соблюдению технологии возделывания сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях области.

По результатам заседания вырабатываются предложения Министерству сельского хозяйства и продовольствия, направленные на экономию средств бюджета при выполнении работ по известкованию кислых почв. Витебскому облисполкому внесены предложения о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение выполнения запланированных показателей в растениеводстве в 2022 году и последующие годы, сообщает пресс-служба КГК.

В работе коллегии принимали участие заместитель председателя Витебского облисполкома, курирующий сельское хозяйство, должностные лица комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», ОАО «Витебский облагросервис», КУПП «Витебская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства».