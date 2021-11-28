Убил собаку за то, что она не съела колбасу — в Оршанском районе вынесен приговор за жестокое обращение с животными

Іван Дзедушкін • 28/11/21 15:10 • Экалогія

Пьяный сельчанин убил собаку знакомого за то, что дворняжка не стала есть колбасу. Суд Оршанского района и города Орши приговорил его к 3 месяцам ареста.



Инцидент произошел в складских помещениях, где со спиртным отдыхала компании из нескольких человек.

В разгар пьянки один из собутыльников привел внутрь беспородную собаку, принадлежащую их знакомому и помогавшую охранять территорию складских помещений.

Мужчина захотел угостить собаку закуской, но дворняжка по каким-то причинам отказалась от колбасы. Тогда пьяный житель агрогородка пнул ее, затем несколько раз прыгнул на животное обеими ногами.

В результате собачка получила множество травм, в том числе — разрывы внутренних органов. В результате кровоизлияния в брюшную полость животное умерло.

Хозяину собаки пытались соврать, что его питомца сбила машина. Однако истина скоро выплыла наружу, и владелец животного написал заявление в милицию.

10 ноября суд признал сельчанина виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из иных низменных побуждений и на основании части 1 статьи 339-1 УК приговорил его к 3 месяцам ареста.

Кроме того, по приговору суда мужчина должен выплатить владельцу убитой собаки 500 рублей в счет компенсации морального вреда.