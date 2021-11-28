Труп нелегала в спальнике нашли на границе в Браслаdском районе, ГПК винит литовцев

ННВ • 28/11/21 14:00 • Палітыка

Мертвого нелегального мигранта в спальном мешке обнаружили на границе в зоне ответственности погранзаставы «Видзы» 27 ноября. ГПК уверяет, что это дело рук литовских силовиков.



Обнаруженный труп принадлежит мужчине афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. В своем заявлении Государственный пограничный комитет Беларуси утверждает, что этой избитый нелегальный мигрант, который был выброшен с сопредельной стороны. Тело нашли непосредственно на литовско-белорусской границе.

Для установления обстоятельств и причин смерти неизвестного на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.