В Витебске задержали активиста Владимира Булавского, он в СИЗО

ННВ • 27/11/21 13:41 • Палітыка

Стало известно о задержании музыканта и активиста Владимира Булавского, его поместили в СИЗО. В августе 2020 Булавский был жестоко избит при задержании, позже прошелся по улицам Витебска с плакатом с фото губернатора.



Последнее время Владимир работал пекарем в частной хлебопекарне. Утром вчерашнего дня владелица предприятия сообщила в instagram, что их работник не вышел на смену и недоступен для связи.

Днем 26 ноября друзья Владимира Булавского написали, что он находится в СИЗО. Позже это подтвердили правозащитники. Однако по какой причине и в каком статусе он там содержится пока не известно.

В августе 2020 года Булавский рассказал «ННВ» о том, что при задержании был жестоко избит силовиками. После ночи в спортзале его отпустили, так как мест в ИВС уже не хватало. Активист снял побои и обратился в прокуратуру с жалобой на превышение полномочий сотрудниками милиции.

21 августа он принял участие в мирном шествии по Витебску с барабанами. В руках у Белавского тогда был плакат со словами «Слово пацана» и фото председателя облисполкома Николая Шерстнева.

Через месяц Владимира Булавского осудили за участие в этом шествии, также за странную драку в городе. Тогда он получил 8 суток ареста.