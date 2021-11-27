Квадрокоптер, палатка, 4 смартфона и 8 велосипедов — в Браславском РОВД скопились находки, хозяев которых не удается найти

ННВ • 27/11/21 14:00 • Турызм

Браславская милиция просит отозваться людей, которые теряли ценные вещи на территории района. В РОВД скопилось много находок.



В отделе внутренних дел Браславского райисполкома на хранении находится имущество, владельцы которого не установлены. Речь идет о следующих вещах:

Велосипед «Аист». Обнаружен 27.10.2021 г. на ул. Садовой г. Браслава;

Велосипед «Adventure». Обнаружен 12.10.2021 г. на ул. Октября г. Браслава;

Матерчатая сумка. Обнаружена 06.10.2021 г. на территории АЗС «Славнефть»;

Мобильный телефон «Meizu». Обнаружен 11.09.2021 г. на ул. Луговой г. Браслава;

Рюкзак красно-черного цвета (с имуществом и денежными средствами). Найден 25.07.2021 г. в зоне проведения фестиваля «Viva Braslav Open Air»;

Серьга из метала с камнем. Найдена 24.07.2021 г. на ул. Гагарина г. Браслава;

Сумка женская (с вещами и денежными средствами). Найдена 23.07.2021 г. на ул. Гагарина г. Браслава;

Велосипед «Дисна». Найден 10.07.2021 г. на ул. Ленинской г. Браслава;

Регистрационный номерной знак (LV) A-555- H, найден 07.06.2021 г.;

Одежда мужская (куртка, штаны, кроссовки, майка носки), найдены 18.06.2021 г. на берегу озера Оболе вблизи д. Валеенишки Браславского района;

Мобильный телефон «Самсунг». Найден 17.06.2021 г. в г. Браславе;

Велосипед «Stels». Найден 15.09.2020 г. в г. Браславе;

Квадрокоптер. Найден 16.08.2020 г. вблизи д. Красносельцы Браславского района;

Два мобильных телефона бренда «Mi». Найдены 27.07.2019 г. в зоне проведения фестиваля «Viva Braslav Open Air»;

Велосипед с рамой женского типа. Найден 29.09.2019 г. в лесопарке Лесничевка г. Браслава;

Велосипед «Аист». Найден 20.07.2020 г. вблизи д. Урбаны Браславского района;

Велосипед «Stels». Найден 20.07.2020 г. вблизи д. Урбаны Браславского района;

Рыболовная палатка. Найдена 01.02.2019 г.

Если вам что-либо известно об этих вещах или их хозяевах, необходимо обратиться в Браславский РОВД или позвонить по телефону 62-6-01, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на Браславский РОВД.