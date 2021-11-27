Более чем на 100 долларов выросла средняя зарплата в Витебской области за год согласно статистике

• 27/11/21 14:30 • Эканоміка

Более 513 долларов в эквиваленте составила номинальная начисленная средняя зарплата в Витебской области в октябре согласно официальной статистике.
Купюра в 100 долларов США. Фото pixabay.com

По данным областного статистического управления номинальная начисленная средняя заработная плата в прошлом месяце составляла 1244 рубля 10 копеек, тогда как год назад этот показатель равнялся 1069 рублям 50 копейкам.

По курсу на 31 октября это равняется 513,11 долларов в нынешнем году и 405,85 долларам в 2020 году.

Таким образом, за год официальная номинальная начисленная средняя зарплата на Витебщине выросла на 174 рубля 60 копеек или на 107,26 доллара.

Более чем на 100 долларов выросла средняя зарплата в Витебской области за год согласно статистике

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