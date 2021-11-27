Более чем на 100 долларов выросла средняя зарплата в Витебской области за год согласно статистике

Сяржук Серабро • 27/11/21 14:30 • Эканоміка

Более 513 долларов в эквиваленте составила номинальная начисленная средняя зарплата в Витебской области в октябре согласно официальной статистике.



По данным областного статистического управления номинальная начисленная средняя заработная плата в прошлом месяце составляла 1244 рубля 10 копеек, тогда как год назад этот показатель равнялся 1069 рублям 50 копейкам.

По курсу на 31 октября это равняется 513,11 долларов в нынешнем году и 405,85 долларам в 2020 году.

Таким образом, за год официальная номинальная начисленная средняя зарплата на Витебщине выросла на 174 рубля 60 копеек или на 107,26 доллара.