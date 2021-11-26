Сколько будут стоить новогодние ёлки, и когда откроются ёлочные базары в Витебске?

Сяржук Серабро • 26/11/21 16:07 • Падзеі

До Рождества осталось меньше месяца, а там и Новый год не за горами. Узнали, сколько будут стоить новогодние ёлочки и когда и начнут работу ёлочные базары.



По информации горисполкома в этом году продажа новогодних деревьев в Витебске начнется на день позже, чем год назад — с 20 декабря.

Цены на новогодние ёлки по сравнению с прошлогодними несколько выросли. Если в декабре 2020 года самая дешевая ёлочка (ниже 1 метра) стоила 11 рублей, то теперь уже 11 рублей 50 копеек.

Сколько будет стоить новогодняя ёлочка в 2021 году?

Согласно прейскуранту Витебского лесхоза, на деревья, реализуемые на елочных базарах в областном центре установлены следующие расценки:

до 1 метра — 11 рублей 50 копеек;

до 2 метров — 14 рублей 50 копеек;

до 3 метров — 21 рубль;

до 4 метров — 34 рубля 50 копеек;

до 5 метров — 45 рублей.

Если сравнить цены с прошлогодними, то можно сделать вывод, что погонный метр праздничного деревца свыше одного метра подорожал на 50 копеек, в результате цена пятиметровой ёлки увеличилась сразу на 4 рубля или почти на 10%.

В лесничествах новогодние ёлочки и сосны можно купить значительно дешевле, кроме того, там предлагаются и шестиметровые деревья:

до 1 метра — 10 рублей 50 копеек;

до 2 метров — 12 рублей 60 копеек;

до 3 метров — 18 рублей;

до 4 метров — 24 рубля;

до 5 метров — 27 рублей;

до 6 метров — 44 рубля.

Как выбрать новогоднее деревце?

При покупке натуральной ёлочки или сосенки для украшения квартиры или дома на Новый год, следует обратить внимание на некоторые моменты, чтобы праздничное деревце как можно дольше не осыпалось.

Чек-лист покупателя срубленной натуральной ели или сосны на Новый год:

Ровный ствол без следов лишайников и грибка; Ярко выраженный хвойный запах; Крона должна быть глубокого зеленого цвета или голубым оттенком; Иголки хорошо держатся и не осыпаются от стука о землю; Лапки упругие и не ломкие; Размер дерева должен хорошо подходить под высоту потолков в квартире.

Кроме собственно ёлочных базаров в Витебске с 18 декабря 2021 года по 8 января 2022 года по выходным собираются проводить новогодние ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.