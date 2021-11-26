Сильный снегопад ожидается в Витебской области в субботу. Оранжевый уровень

• 26/11/21 14:49 • Экалогія

На 27 ноября из-за ожидающегося сильного снегопада в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

Ночью и утром в субботу по северо-западу, а днем в северных районах ожидается сильный мокрый снег. При этом возможно налипание мокрого снега.

Из-за таких погодных условий вероятно ухудшение дорожной обстановки. Водителям необходимо проявлять повышенную осторожность.

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