Сильный снегопад ожидается в Витебской области в субботу. Оранжевый уровень

ННВ • 26/11/21 14:49 • Экалогія

На 27 ноября из-за ожидающегося сильного снегопада в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.



Ночью и утром в субботу по северо-западу, а днем в северных районах ожидается сильный мокрый снег. При этом возможно налипание мокрого снега.

Из-за таких погодных условий вероятно ухудшение дорожной обстановки. Водителям необходимо проявлять повышенную осторожность.