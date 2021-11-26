Пешеход погиб под колесами грузовика в Витебском районе
Смертельное ДТП произошло вечером 26 ноября в Витебском районе, погиб неизвестный мужчина.
На 66-м километре трассы M-8 24-летний водитель грузовика «ГАЗ - 3302» совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
Сбитый пешеход в результате наезда получил тяжелые травмы, от которых умер на месте дорожно-транспортного происшествия.
На данный момент личность погибшего устанавливается, сообщает областная ГАИ.
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