Более 7 тыс. голов КРС недосчитались хозяйства Витебской области. Прокуратура искала причины

Ігар Арцюх • 26/11/21 16:39 • Эканоміка

Уменьшение поголовья крупного рогатого скота в Витебской области за 2021 год превысило семь тысяч голов. Куда исчезают коровы?



По данным областной прокуратуры за истекший период 2021 года численность КРС уменьшилась к аналогичному периоду 2020 года на 7231 голову и составила 525 522. При этом за 5 лет стадо области сократилось на 14%, такие цифры были озвучены на заседание межведомственного совещания на тему законности в животноводческой отрасли, принимаемых мер по предупреждению непроизводительного выбытия КРС.

Основными причинами падежа скота являются не всегда высокое качество кормов, несоблюдение технологии содержания и кормления животных, ненадлежащее выполнение работниками ветеринарной и зоотехнической служб, животноводами своих обязанностей

За январь-октябрь 2021 года органы уголовного преследования по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы с целью скрыть непроизводительное выбытие животных возбудили 63 уголовных дела, из них прокуроры – 24.

Для реального устранения сельхозпредприятиями искажений в данных государственной статотчетности прокуроры вынесли в адрес руководителей хозяйств 20 предписаний.

Отдельным блоком участники совещания обсудили механизм контроля за реализацией КРС, в том числе коммерческим структурам и населению.

Прокурор Витебской области Игорь Украинец ориентировал органы внутренних дел на более эффективное выявление правонарушений, связанных с сокрытием падежа скота.

По результатам мероприятия даны конкретные поручения по компетенции, разработаны дополнительные меры для улучшения ситуации в отрасли животноводства, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.