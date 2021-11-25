Старушка упала в автобусе из-за лежачего полицейского

Зоя Машэка • 25/11/21 22:27 • Здароўе

В Орше пожилая пассажирка автобуса получила травмы из-за лежачего полицейского.



Днем 25 ноября водитель автобуса, двигаясь по улице Ленина райцентра, затормозил для снижения скорости перед искусственной неровностью. Находившая в салоне пенсионерка не смогла удержать равновесия и упала.

В результате падения пожилая пассажирка получила травмы, женщину пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.