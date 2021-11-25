Онкодиспансер в Витебске продезинфицировали и он вернулся в штатный режим

ННВ • 25/11/21 12:47 • Здароўе

25 ноября Витебский областной клинический онкологический диспансер возвратился к работе в штатном режиме в соответствии с профилем.



Два корпуса этого медучреждения были задействованы как инфекционные госпитали для пациентов, больных COVID-19. В конце октября эпидемическая ситуация позволила вывести из красной зоны 2-й корпус диспансера.

На днях в 5-м хирургическом корпусе провели санитарные мероприятия: дезинфекция, кварцевание, проветривание и финальная генеральная уборка.

С сегодняшнего дня Витебский областной онкодиспансер приступает к оказанию профильной медицинской помощи в полном объеме, сообщает пресс-служба Минздрава.