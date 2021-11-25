Новые планово-расчетные цены на ЖКУ установил Витебский горисполком

Сяржук Серабро • 25/11/21 14:39 • Эканоміка

Опубликовано решение горисполкома еще от 1 ноября, он устанавливает в Витебске планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на 2022 год. Узнали цифры.



В следующем году планово-расчетная цена одного кубометра водоснабжения установлена в размере 1 рубля 30 копеек, а цена на водоотведение округлена ровно до 1 рубля.

ПРЦ для теплоснабжения и горячего водоснабжения (собственного), варьируются от времени года и установлены в следующем размере:

на январь–март — 121,1841;

на январь–июнь — 132,0600;

на январь–сентябрь — 155,9633;

на январь–декабрь — 133,6681.

Стоимость технического обслуживание рассчитывается в зависимости от общей площади жилого помещения, ПРЦ на эту ЖКУ составляет 14,72 копейки за квадратный метр. А вот планово-расчетные цены на обслуживание лифта указаны как в зависимости от площади, так и от количества проживающих — 7,24 копейки за квадратный метр или 1,7408 рубля за человека.

ПРЦ на вывоз мусора установлены в размере 9,281263 рубля за кубометр или 66,9937 рубля за тонну в домах без мусоропровода, и 11,5113 рубля за кубометр и 82,4281 за тонну — в домах с мусоропроводом.

Планово-расчетные цены установлены для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, они состят из прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений (рентабельности) организаций, рентабельность не должна превышать 10%.