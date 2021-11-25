Мертвой обнаружили 85-летнюю бабушку, которую в Полоцком районе искали 10 дней
Пропавшая 15 ноября 85-летняя жительница деревни Корсюки Полоцкого района Мария Ходосевич погибла.
Престарелая женщина ушла из своего дома утром, десять дней о ее судьбе не было ничего известно.
Поиски старушки вела милиция и волонтеры. Для обследования местности даже задействовали БПЛА, но это не принесло успеха.
25 ноября стало известно, что пенсионерка погибла, об этом сообщили на странице ПСО «Ангел» в Facebook. Тело Марии Ходосевич обнаружили сотрудники Полоцкого РОВД.
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