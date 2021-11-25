Мертвой обнаружили 85-летнюю бабушку, которую в Полоцком районе искали 10 дней

Зоя Машэка • 25/11/21 22:14 • Здароўе

Пропавшая 15 ноября 85-летняя жительница деревни Корсюки Полоцкого района Мария Ходосевич погибла.



Престарелая женщина ушла из своего дома утром, десять дней о ее судьбе не было ничего известно.

Поиски старушки вела милиция и волонтеры. Для обследования местности даже задействовали БПЛА, но это не принесло успеха.

25 ноября стало известно, что пенсионерка погибла, об этом сообщили на странице ПСО «Ангел» в Facebook. Тело Марии Ходосевич обнаружили сотрудники Полоцкого РОВД.