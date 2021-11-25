Хотел взорвать машину жены, подавшей на развод — в Лепеле завершено расследование дела о покушении на убийство

Іван Дзедушкін • 25/11/21 22:52 • Крымінал

Брошенный муж заложил под машину жены самодельное взрывное устройство, женщину спасла внимательность автослесаря, заметившего бомбу.



Как сообщали «ННВ», вечером 24 мая в милицию Лепеля обратилась 45-летняя женщина, которая заявила, на дно ее автомобиля кто-то предмет, похожий на взрывное устройство. СВУ обнаружил чинивший машину автослесарь.

Саперы обнаружили под днищем легковушки жестяную банку с артиллерийским порохом и поражающими элементами из шурупов. Привести в действие бомбу должен был электродетонатор, подключенный к бортовой сети авто.

По данным следствия, бомбу за несколько дней до этого изготовил 45-летний житель Лепельского района, с которым владелица автомобиля решила расстаться из-за того, что он злоупотреблял алкоголем. Мужчина соединил провода таким образом, что при включение правого поворота в автомобиле, на котором ездили его жена и 14-летняя дочь, цепь должна была замкнуться и привести в действие самодельное взрывное устройство.

Как выяснилось позже, детонатор был ошибочно подключен к бортовой сети — к проводу, который не участвовал в электрической цепи самого автомобиля. Из-за этого самодельное взрывное устройство не сработало.

На допросе мужчина рассказал, что решился на такой поступок для того, чтобы его жена вернулась и не разводилась с ним. Убивать ни ее, ни свою дочь он не хотел, а планировал лишь испугать супругу взрывом. На его телефон нашли неоднократные угрозы и оскорбления в адрес супруги.

Как установила экспертиза, объект, изъятый из-под днища автомобиля, является самодельным взрывным устройством типа «объектная мина» с мощностью взрыва в тротиловом эквиваленте около 150 грамм тротила. Если бы СВУ было правильно подключено, оно бы сработало со 100-процентной вероятностью, а взрыв мог причинить травмы находящимся в авто людям и даже вызвать их гибель.

В результате 45-летнему мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 295 УК (незаконные приобретение, изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), части 3 статьи 295 УК (незаконные изготовление, хранение и ношение взрывного устройства, совершенные повторно) и части 1 статьи 14 части 2 статьи 139 УК (покушение на убийство двух лиц, заведомо малолетнего, совершенное общеопасным способом, совершенное с особой жестокостью). Санкции последней предусматривают смертную казнь.

Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.