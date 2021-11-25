Грузовик сбил пешехода в центре Витебска, зеленый горел обоим

Іван Дзедушкін • 25/11/21 21:48 • Здарэнні

На пешеходном переходе в центре Витебска фургон сбил женщину на пешеходном переходе. Снова для обоих участников дорожного движения был разрешающий сигнал светофора.



25 ноября около 20:00 при повороте с улицы Ленина на Замковую улицу 32-летний водитель «Ford Transit», ехавший со стороны ратуши, наезд на 53-летнюю женщину, переходившую улицу по регулируемому пешеходному переходу.

И водителю, и пешеходу горел разрешающий сигнал светофора. В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Отметим, что похожее ДТП, где обоим участникам дорожного движения горел зеленый сигнал, в этом же месяце случилось на Новолучесской улице.