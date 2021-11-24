Взрыв ацетилена произошел в Витебске, пострадали два человека

Зоя Машэка • 24/11/21 12:45 • Здароўе

Два человека пострадали в Витебске в результате взрыва баллона с газом.



Сегодня, 24 ноября, примерно в 10:00 спасатели получили сообщение о взрыве на Шумилинской улице. Срочно прибывшие на место происшествия экипажи МЧС выяснили, что горения и обрушения строительных конструкций не произошло. Однако место взрыва оцепили.

В ходе разбирательства стало ясно, что взрыв произошел во время ремонта трактора. Для проведения ремонтных работ использовалась ацетиленовая сварка, при этом произошел взрыв баллона с газом.

В результате взрыва пострадали 37-ми и 39-летний рабочие, которые занимались ремонтом трактора. Травмированных мужчин бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

По данному факту проводится проверка.