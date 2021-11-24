Утопленное тело витеблянина нашли только через два года, мужчину убили чтобы завладеть квартирой

Іван Дзедушкін • 24/11/21 14:43 • Крымінал

Жестокое убийство в Витебске было совершено четыре года назад, тело жертвы в воде нашли два года спустя, а приговор троим витеблянам вступил в законную силу только сейчас.



Осенью 2017 года трое мужчин решили отнять у 43-летнего безработного жителя Витебска его квартиру и продать ее. Для этого мужчину вывезли в деревянную хозяйственную постройку на окраине города и стали поить его.

У захмелевшего мужчины злоумышленники стали требовать продать его квартиру и передать им деньги. Жертву избивали, нанося руками и ногами удары в голову. В результате мужчина не вынес побоев и умер.

Тело жертвы обмотали проволокой, привязали к нему металлический груз и бросили в озеро. Нашли утопленный труп только в сентябре 2019 года.

На суде криминальное трио не признавало свою вину, стараясь переложить ответственность за содеянное друг на друга. Все трое на момент рассмотрения дела привлекались к уголовной ответственности за хищения, в том числе один из них – за вымогательство и мошенничество.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда один из активных участников группы на основании части 3 статьи 208, пунктов 12 и 15 части 2 статьи139 УК приговорен к 16 годам лишения свободы усиленного режима, а двух его подельников — к13 и 14 годам лишения свободы тоже в условиях усиленного режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, он вступил в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Похожий суд проходил в 2007 году, когда всплыл труп строителя, задушенного много лет назад.