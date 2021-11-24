Сутенера, вывозившего белорусских парней в Москву, задержали в Витебской области. Видео
На границе с Россией белорусские силовики задержали 26-летнего жителя Москвы, который пытался вывезти в РФ двух парней для занятия проституцией.
Спецоперация по задержанию 26-летнего уроженца Гродненской области, пять лет назад уехавшего в Москву, проводилась подразделениями по противодействию торговле людьми Брестчины и Витебщины.
По информации силовиков, москвич знакомился с парнями в интернете и пытался вовлечь их в занятие проституцией. В переписке предлагал заработать, оказывая услуги сексуального характера на территории России. Обещал комфортные условия проживания, полную конфиденциальность, а также вознаграждение — порядка 1000 долларов США, сообщается пресс-службой МВД.
На встречу с претендентами приезжал из Москвы лично. Во время последней встречи он забрал из Орши двух парней из Бреста — 19 и 21 года. Молодые люди сели в такси и поехали в сторону границы, на трассе автомобиль остановили, а москвича задержали — встреча проходила под контролем милиции.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за организацию занятием проституцией, сопряженную с вывозом граждан за рубеж.
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