Два парня погибли в ДТП на шоссе «Витебск-Городок»

Іван Дзедушкін • 24/11/21 13:10 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло 23 ноября в Городокском районе, погибли два молодых человека.



Поздним вечером, около 21:00, на автодороге «Витебск-Городок» вблизи деревни Батали 18-летний водитель «Renault Laguna» при завершении обгона не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 19-летний пассажир получили тяжелые травмы, от которых умерли на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.