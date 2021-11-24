Два парня погибли в ДТП на шоссе «Витебск-Городок»
Смертельное ДТП произошло 23 ноября в Городокском районе, погибли два молодых человека.
Поздним вечером, около 21:00, на автодороге «Витебск-Городок» вблизи деревни Батали 18-летний водитель «Renault Laguna» при завершении обгона не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в придорожное дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 19-летний пассажир получили тяжелые травмы, от которых умерли на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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