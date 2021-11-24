Более 700 000 рублей обойдется содержание улиц и тротуаров Витебска в декабре

Сяржук Серабро • 24/11/21 22:17 • Эканоміка

Услуги по содержанию в порядке улично-дорожной сети Витебска на декабрь и несколько дней ноября закупает городское ЖКХ.



Как сообщали «ННВ» в марте проводилась закупка из одного источника услуг тендер по закупке услуг по комплексному содержанию улиц, тротуаров, дорожек, велодорожек, дорог, площадей и проездов с различными видами покрытия, искусственных неровностей, искусственных сооружений, автомобильных парковок, остановочных пунктов и посадочных площадок в Витебске на 9 месяцев — до конца года. Стоимость этой закупки составляла 4 273 483 рубля 17 копеек или в среднем 474 831 рубль 46 копеек в месяц.

Подразумевается механизированная уборка поверхности улиц на площади 3 264 573 квадратных метра и ручная на площади 1 366 645 квадратных метров. Кроме того, в перечень объектов входят четыре городских подземных перехода, 4 путепровода и 11 мостов, а также гранитные и мраморные поверхности на площади Победы — 3014,3 квадратных метра общей площади и 84 балясины.

В ноябре, однако была объявлена дополнительная закупка этих де услуг на период с 20 ноября по 31 декабря в форме электронного аукциона. Она была признана несостоявшейся — как и весной, единственную заявку прислал «Гордормост».

Теперь услуги по уборке Витебска закупаются из одного источника на период с 27 ноября и до конца года. Ориентировочная стоимость осталась прежней — 715 004 рубля 14 копеек. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.