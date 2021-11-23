Іван Дзедушкін • 23/11/21 13:08 • Крымінал

Сжег женщину на лестнице — витеблянка погибла из-за неосторожного знакомства.



20 ноября на лестничной площадке одной из многоэтажек на Московском проспекте нашли обугленный труп женщины.

Милиции удалось выяснить, что накануне трагедии женщина познакомилась на улице. Они купили алкоголь в магазине и отправились выпивать его на лестничной площадке по месту жительства мужчины.

Общение закончилось конфликтом, 32-летний житель Витебска во время ссоры поджег женщину, а сам скрылся.

Установлено, что убийство женщины с особой жестокостью совершил ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений 32-летний житель областного центра, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Подозреваемого вскоре задержали при силовой поддержке ОМОН. В его отношении следователи возбудили уголовное дело.