Сжег женщину на лестнице — витеблянка погибла из-за неосторожного знакомства

• 23/11/21 13:08 • Крымінал

Сжег женщину на лестнице — витеблянка погибла из-за неосторожного знакомства.
Поджог, спичка, пламя. Фото pixabay.com

20 ноября на лестничной площадке одной из многоэтажек на Московском проспекте нашли обугленный труп женщины.

Милиции удалось выяснить, что накануне трагедии женщина познакомилась на улице. Они купили алкоголь в магазине и отправились выпивать его на лестничной площадке по месту жительства мужчины.

Общение закончилось конфликтом, 32-летний житель Витебска во время ссоры поджег женщину, а сам скрылся.

Установлено, что убийство женщины с особой жестокостью совершил ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений 32-летний житель областного центра, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Подозреваемого вскоре задержали при силовой поддержке ОМОН. В его отношении следователи возбудили уголовное дело.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 