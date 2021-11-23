Сжег женщину на лестнице — витеблянка погибла из-за неосторожного знакомства
Сжег женщину на лестнице — витеблянка погибла из-за неосторожного знакомства.
20 ноября на лестничной площадке одной из многоэтажек на Московском проспекте нашли обугленный труп женщины.
Милиции удалось выяснить, что накануне трагедии женщина познакомилась на улице. Они купили алкоголь в магазине и отправились выпивать его на лестничной площадке по месту жительства мужчины.
Общение закончилось конфликтом, 32-летний житель Витебска во время ссоры поджег женщину, а сам скрылся.
Установлено, что убийство женщины с особой жестокостью совершил ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений 32-летний житель областного центра, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Подозреваемого вскоре задержали при силовой поддержке ОМОН. В его отношении следователи возбудили уголовное дело.
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