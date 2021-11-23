Сяржук Серабро • 23/11/21 11:48 • Культура

21 ноября в Витебске состоялась премьера постановки «Тиль» об отважном и находчивом предводителе гёзов, сражавшихся против тирании, а сегодня спектакль уже снимают с афиш.



Эта постановка художественного руководителя театра Михаила Краснобаева по пьесе Гигория Горина, основанной на романе Шарля Де Костера, готовилась к 95-летию Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

В воскресенье, 21 ноября, состоялась торжественная премьера, на которую было приглашено руководство города и области, а также присутствовал министра культуры Беларуси.

Не ясно, какую крамолу увидели чиновники в спектакле, но, согласно источникам «ННВ», постановку сняли с показов, а директора театра вызвали в столицу.

Подтверждением того, что спектакль «Тиль» попал в опалу, стало то, что он начал исчезать с афиш. На сайте kvitki.by продавались билеты на эту постановку на 11 декабря, но сейчас сообщается об отмене спектакля. В афише самого театра на этот день сейчас уже не стоит никаких спектаклей.

Спектакль «Тиль» театра им. Якуба Коласа снимают с афиш. Там нашли крамолу?



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