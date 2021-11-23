Спектакль «Тиль» театра им. Якуба Коласа снимают с афиш. Там нашли крамолу?

• 23/11/21 11:48 • Культура

21 ноября в Витебске состоялась премьера постановки «Тиль» об отважном и находчивом предводителе гёзов, сражавшихся против тирании, а сегодня спектакль уже снимают с афиш.
Михаил Краснобаев с труппой во время репетиций спектакля «Тиль». Фото Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа

Эта постановка художественного руководителя театра Михаила Краснобаева по пьесе Гигория Горина, основанной на романе Шарля Де Костера, готовилась к 95-летию Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Министр культуры на 95-летии Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. фото kult.1prof.by

В воскресенье, 21 ноября, состоялась торжественная премьера, на которую было приглашено руководство города и области, а также присутствовал министра культуры Беларуси.

Не ясно, какую крамолу увидели чиновники в спектакле, но, согласно источникам «ННВ», постановку сняли с показов, а директора театра вызвали в столицу.

Сообщение об отмене спектакля

Подтверждением того, что спектакль «Тиль» попал в опалу, стало то, что он начал исчезать с афиш. На сайте kvitki.by продавались билеты на эту постановку на 11 декабря, но сейчас сообщается об отмене спектакля. В афише самого театра на этот день сейчас уже не стоит никаких спектаклей.

Спектакль «Тиль» театра им. Якуба Коласа снимают с афиш. Там нашли крамолу?

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