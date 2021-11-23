Поссорилась с мужем и заколола его ножом — в Лиозно раскрыли убийство
Утренняя ссора с супругой закончилась для жителя Лиозно смертельным ударом ножом.
Около 6 часов утра 22 ноября в ходе семейной ссоры жительница Лиозно нанесла своему мужу два удара ножом.
Мужчина не пережил нападения и умер от полученных ранений на месте происшествия. В отношении его жены возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК, за убийство женщине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на информацию РОСК.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: