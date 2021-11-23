Поссорилась с мужем и заколола его ножом — в Лиозно раскрыли убийство

Іван Дзедушкін • 23/11/21 22:25 • Здарэнні

Утренняя ссора с супругой закончилась для жителя Лиозно смертельным ударом ножом.



Около 6 часов утра 22 ноября в ходе семейной ссоры жительница Лиозно нанесла своему мужу два удара ножом.

Мужчина не пережил нападения и умер от полученных ранений на месте происшествия. В отношении его жены возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК, за убийство женщине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на информацию РОСК.