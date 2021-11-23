Пенсионер сгорел в собственном доме в Бешенковичском районе

ННВ • 23/11/21 11:05 • Здарэнні

Еще один пожилой сельчанин погиб во время пожара, череда которых началась в Беларуси с наступлением холодов.



22 ноября в 4:36 пожарные получили сообщение о загорании дома в деревне Сокорово на Центральной улице.

К приезду автоцистерн дом горел открытым пламенем, крыша и потолок уже обрушились. Во время тушения пожарные звена газодымозащитной службы в коридоре на полу под слоем обрушившихся строительных конструкций нашли тело 63-летнего хозяина.

В результате пожара в доме были уничтожены кровля, потолочное перекрытие и повреждены стены, а его владелец погиб. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 21 ноября на пожарах в Беларуси погибло сразу 8 человек, в том числе — 90-летняя жительница Глубокского района.