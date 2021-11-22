Высказаться о работе ЖРЭТ Витебска и горисполкома предлагает КГК

• 22/11/21 17:07 • Грамадства

25 ноября КГК собирается провести «горячую линию», посвященную работе ЖРЭТ города Витебска и Витебского горисполкома.
Дворник с метлой. Фото stroy-podskazka.ru

Конкретно эта «горячая линия» будет посвящена работе указанных структур с обращениями горожан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, о полноте и своевременности исполнения заявок, направленных в единую диспетчерскую службу 115, качестве и оперативности разрешения проблем в упомянутой сфере.

Звонить в госконтроль по этому поводу можно 9:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по следующим номерам телефонов: 8-0212-378939, 8-0212-373045 и 8-0212-376164.

Решение об организации такой телефонной линии было принято, анализ поступающих обращений, и результаты проводимых контрольных мероприятий показывают наличие проблемных вопросов в работе с обращениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Со стороны граждан периодически возникают нарекания относительно результатов рассмотрения обращений, оперативности принятия мер реагирования по указанным вопросам. В отдельных случаях недостатки устраняются только после обращений в Комитет государственного контроля, заявляется на сайте КГК.

Высказаться о работе ЖРЭТ Витебска и горисполкома предлагает КГК

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1 каментар

  1. cinic  
    22/Лістапад/2021 у 23:11

    И что ??? И ничто... Сколько человек смогут туда дозвониться ??? Еще и с обедом. Пусть откроют группу в любом мессенджере и объявят - там народ расскажет что такое 115 и на туя оно нужно и как вообще обстоят дела в сфере ЖКХ ....

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