ННВ • 22/11/21 17:07 • Грамадства

25 ноября КГК собирается провести «горячую линию», посвященную работе ЖРЭТ города Витебска и Витебского горисполкома.



Конкретно эта «горячая линия» будет посвящена работе указанных структур с обращениями горожан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, о полноте и своевременности исполнения заявок, направленных в единую диспетчерскую службу 115, качестве и оперативности разрешения проблем в упомянутой сфере.

Звонить в госконтроль по этому поводу можно 9:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по следующим номерам телефонов: 8-0212-378939, 8-0212-373045 и 8-0212-376164.

Решение об организации такой телефонной линии было принято, анализ поступающих обращений, и результаты проводимых контрольных мероприятий показывают наличие проблемных вопросов в работе с обращениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Со стороны граждан периодически возникают нарекания относительно результатов рассмотрения обращений, оперативности принятия мер реагирования по указанным вопросам. В отдельных случаях недостатки устраняются только после обращений в Комитет государственного контроля, заявляется на сайте КГК.

Высказаться о работе ЖРЭТ Витебска и горисполкома предлагает КГК



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