В Витебске уже устанавливают новогоднюю ёлку. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 22/11/21 13:16 • Падзеі

Установка главной новогодней ёлки Витебской области началась 22 ноября на площади Победы в Витебске.



Сейчас на площадь привезли конструкции металлического каркаса и огораживают площадку для монтажных работ. После того как каркас будет смонтирован, на нем укрепят порядка 270 срубленных елочек.

Установка конструкций главной новогодней ёлки региона началась примерно в то же время, что и в прошлом году. Тогда, напомним, эти работы и необходимые материалы оценивались примерно в 42 000 рублей.

Кроме того, с площади Победы исчезла сцена, установленная в восточной части площади в 2012 году. Вероятно, освобождается место под новую сценическую площадку стоимостью в 400 000 рублей, закупка которой была объявлена недавно.

Впервые на площади Победы главную новогоднюю ёлку Витебщины установили в 2009 году, после реконструкции площади. До этого ёлка №1 размещалась в центре Витебска на площади Свободы, а в советские времена — на площади Ленина.

Высота сборной конструкции достигает 35 метров.