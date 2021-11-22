В Витебске уже устанавливают новогоднюю ёлку. Фотофакт
Установка главной новогодней ёлки Витебской области началась 22 ноября на площади Победы в Витебске.
Сейчас на площадь привезли конструкции металлического каркаса и огораживают площадку для монтажных работ. После того как каркас будет смонтирован, на нем укрепят порядка 270 срубленных елочек.
Установка конструкций главной новогодней ёлки региона началась примерно в то же время, что и в прошлом году. Тогда, напомним, эти работы и необходимые материалы оценивались примерно в 42 000 рублей.
Кроме того, с площади Победы исчезла сцена, установленная в восточной части площади в 2012 году. Вероятно, освобождается место под новую сценическую площадку стоимостью в 400 000 рублей, закупка которой была объявлена недавно.
Впервые на площади Победы главную новогоднюю ёлку Витебщины установили в 2009 году, после реконструкции площади. До этого ёлка №1 размещалась в центре Витебска на площади Свободы, а в советские времена — на площади Ленина.
Высота сборной конструкции достигает 35 метров.
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