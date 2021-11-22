Скорость вакцинации против COVID-19 на Витебщине замедлилась

Сяржук Серабро • 22/11/21 16:18 • Здароўе

В Витебской области скорость вакцинации населения против COVID-19 снижается в течение всего ноября.



На данный момент в регионе по данным Минздрава в регионе полный курс вакцинации прошли 278 500 человек или около 25% от населения. За девять дней, прошедших с прошлой реляции этого ведомства, в Витебской области привили 18 100 человек, что дает в среднем примерно 2011 человек в день или 0,18% от населения региона.

Таким образом, чтобы достигнуть 60% охвата населения вакцинацией, при условии сохранения текущих темпов прививок, потребуется еще 195 дней — тое есть более полугода.

При этом, нужно заметить, что наблюдается тенденция к снижению количества прививок против COVID-19, которые ежедневно делают в Витебской области. Если в середине октября на Витебщине делалось в среднем 2400 прививок в день, а в конце прошлого месяца даже 2814 прививок, то в начале ноября их среднее количество упало до 2257 привитых в день, а теперь — до 2011.

Конечно, это заметно выше, чем 1430 привитых в день в разгар четвертой волны пандемии коронавирусной инфекции, но, как мы видим из элементарных расчетов, такого темпа недостаточно даже для того, чтобы вакцинировать 60% населения хотя бы к началу пятой волны, которую можно ожидать весной, не говоря уже о конце текущего года.