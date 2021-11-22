Еще 50 мешков для трупов закупает Лепельская ЦРБ
Спустя всего месяц с небольшим Лепельская центральная районная больница покупает еще 50 мешков для трупов.
Как писали «ННВ», в середине октября это медучреждение уже приобретало такую же партию патологоанатомических пакетов.
Всего же на 2021 год Лепельская центральная районная больница уже объявила о закупке как минимум 140 мешков для трупов.
В соседнем Чашникском районе также закупают такие пакеты. Правда, объемы в два раза меньше — за год Новолукомльская центральная районная больница по нашим подсчетам купила только 70 мешков для тел.
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