Еще 50 мешков для трупов закупает Лепельская ЦРБ

Сяржук Серабро • 22/11/21 18:01 • Здароўе

Спустя всего месяц с небольшим Лепельская центральная районная больница покупает еще 50 мешков для трупов.



Как писали «ННВ», в середине октября это медучреждение уже приобретало такую же партию патологоанатомических пакетов.

Всего же на 2021 год Лепельская центральная районная больница уже объявила о закупке как минимум 140 мешков для трупов.

В соседнем Чашникском районе также закупают такие пакеты. Правда, объемы в два раза меньше — за год Новолукомльская центральная районная больница по нашим подсчетам купила только 70 мешков для тел.