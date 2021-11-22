Двух женщин сбили в Витебской области за сутки
22 ноября две женщины пострадали в результате наезда автомобилями на территории Витебской области.
В Витебске водитель «Toyota» совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
А неподалеку от деревни Язвино Шумилинского района при переходе проезжей части вне пешеходного перехода под колеса «Peugeot» попала 62-летняя пенсионерка.
Обе пострадавшие с травмами доставлены с медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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