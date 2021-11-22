Двух женщин сбили в Витебской области за сутки

Іван Дзедушкін • 22/11/21 21:47 • Здарэнні

22 ноября две женщины пострадали в результате наезда автомобилями на территории Витебской области.



В Витебске водитель «Toyota» совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

А неподалеку от деревни Язвино Шумилинского района при переходе проезжей части вне пешеходного перехода под колеса «Peugeot» попала 62-летняя пенсионерка.

Обе пострадавшие с травмами доставлены с медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.