90-летняя старушка сгорела во время пожара в Глубокском районе

Зоя Машэка • 22/11/21 12:10 • Здарэнні

Волна пожаров прокатилась по Беларуси с первым похолоданием, за воскресенье от огня в стране погибло 8 человек.



В Витебской области пожар, унёсший человеческую жизнь, произошел в Глубокском районе 21 ноября. В 20:48 спасателям сообщили о горящем доме в деревне Протасы-Кукровские.

К приезду пожарных наблюдалось открытое горение дома, уже обрушилась крыша и потолок.

В ходе тушения спасатели нашли под слоем обрушившихся строительных конструкций на полу у печи тело 90-летней хозяйки, которая жила одна, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.