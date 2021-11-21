В Полоцке легковушка врезалась в фонарный столб. Видео
Столкновение легкового автомобиля с опорой освещения произошло 20 ноября в Полоцке, пострадал водитель.
Около 12:30 на улице Гагарина легковушка «Peugeot 406» врезалась в осветительную мачту. Водителя автомобиля зажало в салоне.
Приехавшие спасатели при помощи гидравлического оборудования отжали детали искореженного кузова легковушки, чтобы добраться до пострадавшего. После этого из машины достали пострадавшего 37-летнего мужчину.
Спасенного водителя передали приехавшим медкам бригады скрой медицинской помощи, которые после осмотра госпитализировали его в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
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