В Полоцке легковушка врезалась в фонарный столб. Видео

Іван Дзедушкін • 21/11/21 9:48 • Здарэнні

Столкновение легкового автомобиля с опорой освещения произошло 20 ноября в Полоцке, пострадал водитель.



Около 12:30 на улице Гагарина легковушка «Peugeot 406» врезалась в осветительную мачту. Водителя автомобиля зажало в салоне.

Приехавшие спасатели при помощи гидравлического оборудования отжали детали искореженного кузова легковушки, чтобы добраться до пострадавшего. После этого из машины достали пострадавшего 37-летнего мужчину.

Спасенного водителя передали приехавшим медкам бригады скрой медицинской помощи, которые после осмотра госпитализировали его в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.