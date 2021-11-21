К Новому году новые микроавтобусы — Витебск обновит автопарк

Сяржук Серабро • 21/11/21 20:08 • Эканоміка

18 микроавтобусов к Новому году закупят для Витебска, на это потратят 1 742 500 рублей из бюджета.



«Витебскоблавтотранс» проводит два тендера для закупки 18 микроавтобусов категории М2 и класса В для городских перевозок. В Витебск новую технику должны поставить до конца декабря.

Приобретается 5 микроавтобусов вместимостью не менее 16 человек, стоимость этой партии составляет 572 500 рублей. Еще 13 закупаемых микроавтобусов должны иметь места для сидения как минимум 19 человек и высоту пассажирского салона не менее 190 сантиметров, что, наверное, предполагает перевозку и стоячих пассажиров.

Подобные варианты вместимости есть, например, у различных модификаций российского микроавтобуса «ГАЗель NEXT».

Финансируется эта закупка за счет бюджета Витебской области.