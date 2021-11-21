Избили стариков до полусмерти — в Шумилинском районе двое парней совершили разбойное нападение на соседей

Іван Дзедушкін • 21/11/21 14:05 • Крымінал

За разбойное нападение на соседей задержаны двое молодых парней из Шумилинского района. Потерпевшие попали в реанимацию.



Вечером 19 ноября 18 и 24-летний парни выпивали, когда алкоголь закончился, они решили получить «догонку» за счет соседа.

Нападавшие пытались ворваться в дом через дверь, но не смогли ее взломать. Тогда они разбили окно и залезли в квартиру. 63-летнему хозяину удалось вырваться от нападавших и выбежать на улицу, но там молодые люди его догнали и сильно избили.

В квартире они стали мучить 60-летнюю сестру владельца дома, когда женщина перестала сопротивляться, злоумышленники забрали спиртное и ушли.

В результате избиений оба старика попали в больницу. В отношении парней возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 УК — разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения, сообщает пресс-служба СК.

Один из молодых людей ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. Обоих парней задержали.