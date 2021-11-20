Задавивший пенсионера на улице Воинов-Интернационалистов байкер получил «домашнюю химию» и должен заплатить 46 000 рублей компенсации

• 20/11/21 15:26 • Здарэнні

Стал известен приговор 20-летнему байкеру, задавившему 2 июля на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске 66-летнего пенсионера.
Ночью в Витебске байкер врезался в пенсионера, пешеход погиб, мотоциклист и его пассажирка в больнице. Фото СК

ДТП произошло около 23:15 в районе дома №37: водитель мотоцикла «Honda» совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пешеход, мотоциклист и его 19-летняя пассажирка. Пенсионер от полученных травм умер в больнице в 4:40 утра следующего дня.

Ночью в Витебске байкер врезался в пенсионера, пешеход погиб, мотоциклист и его пассажирка в больнице. Фото СК

Сбитый мотоциклом пенсионер получил целый ряд телесных повреждений, которые входят в комплекс тупой сочетанной травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей: кровоподтек со ссадиной лобной области слева; кровоподтек лобной области слева от средней линии, области надбровной дуги, переносицы и верхнего века левого глаза со ссадиной лобной области слева и ушибленной раной переносицы и века левого глаза; кровоподтек левого ската носа, кожи верхней губы, левой скуловой и щечных областей со ссадинами щечной и скуловой областей, ссадиной и ушибленной раной левого ската носа; кровоподтек со ссадиной области подбородка и верхней трети шеи слева; кровоподтек области правой надбровной дуги, век правого глаза и щечно-скуловой области справа со ссадинами области надбровной дуги и щечно-скуловой области; кровоизлияние под наружную оболочку правого глаза; кровоподтек правого ската носа; переломы 1-6 ребер слева по передней подмышечной линии; 3-7 слева по лопаточной линии; переломы 2-6 ребер справа по задней подмышечной линии с разрывом пристеночной плевры в области 4,5 ребер, переломы 7,8 ребер справа по передней подмышечной линии с кровоизлияниями в мягкие ткани грудной клетки в области переломов; переломы тел 7 шейного позвонка, 1,11 грудных позвонков с кровоизлияниями в мягкие ткани, кровоизлияния в мягких тканях, окружающих спинной мозг, в толще твердой мозговой оболочки спинного мозга; разрыв верхней доли правого легкого, кровоизлияния в области корней обоих легких с разрывами плевры и ткани легкого, скопление крови в плевральных полостях с обеих сторон (гемоторакс), кровоизлияния в области устья аорты, кровоизлияние в области правого надпочечника, кровоизлияние в области ложа селезенки, множественные разрывы печени, кровоизлияние в области корня брыжейки, скопление крови в брюшной полости (гемоперитонеум), осаднение передней и боковых поверхностей грудной клетки и живота с кровоподтеком правой боковой стенки живота; перелом костей правой голени с раной подколенной области и кровоизлиянием в мягкие ткани, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти в проекции 2 пятсно-фалангового сустава; кровоподтек тыльной поверхности левой кисти в области основания 2-3 пястных костей; кровоподтек со ссадиной задней поверхности левого предплечья в нижней трети; кровоподтеки (3) тыльной поверхности левой кисти в проекции фаланг 3-5 пальцев; кровоподтек со ссадиной тыльной поверхности левой кисти в проекции тел 4-5 пястных костей; кровоподтек передней поверхности правого плеча в средней трети; кровоподтек задневнутренней поверхности правого предплечья в нижней трети; кровоподтек со ссадиной задней и наружной поверхностей правого предплечья и правой кисти; кровоподтек передне-внутренней поверхности левого бедра в средней трети;
кровоподтек со ссадинами внутренней и задней поверхностей области левого коленного сустава: кровоподтек передней поверхности правого бедра в средней трети; кровоподтек внутренней поверхности правого бедра в нижней трети; кровоподтек передней поверхности области правого коленного сустава; кровоподтек задней поверхности правой голени в средней трети; ссадина задней поверхности области левого локтевого сустава; ссадина задне-наружной
поверхности правого предплечья в верхней трети; ссадина передней поверхности области правого плечевого сустава.

Смерть пострадавшего пешехода наступила от тупой сочетанной травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей вследствие развития травматического шока.

Как было установлено экспертизой, байкер перед столкновением с человеком ехал на скорости примерно 60 к/ч, не обеспечивающей безопасность дорожного движения в темное время суток.

Ночью в Витебске байкер врезался в пенсионера, пешеход погиб, мотоциклист и его пассажирка в больнице. Фото СК

На суде мотоциклист заявил, что заметил пешехода уже перед самым переходом, тот появился внезапно для него, уже фактически перед мотоциклом. Мотоциклист ехал по третьей полосе от правого края, а пешеход пресекал проезжую часть слева направо по ходу движения мотоцикла.

Суд Первомайского района Витебска 12 октября признал 20-летнего байкера виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 2 статьи 317 УК его приговорили к ограничению свободы на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Кроме того витеблянин должен выплатить двоим потерпевшим по 23 000 рублей в счет компенсации морального вреда, т.е. в сумме — 46 000 рублей. Ранее он уже передал каждому из потерпевших по 2000 рублей.

Мотоцикл байкера и его смартфон останутся под арестом, если молодой человек в течение месяца не выплатит деньги, причитающиеся потерпевшим, его имущество пойдет на возмещение этих сумм.

Задавивший пенсионера на улице Воинов-Интернационалистов байкер получил «домашнюю химию» и должен заплатить 46 000 рублей компенсации

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