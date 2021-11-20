Задавивший пенсионера на улице Воинов-Интернационалистов байкер получил «домашнюю химию» и должен заплатить 46 000 рублей компенсации

Ігар Арцюх • 20/11/21 15:26 • Здарэнні

Стал известен приговор 20-летнему байкеру, задавившему 2 июля на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске 66-летнего пенсионера.



ДТП произошло около 23:15 в районе дома №37: водитель мотоцикла «Honda» совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пешеход, мотоциклист и его 19-летняя пассажирка. Пенсионер от полученных травм умер в больнице в 4:40 утра следующего дня.

Сбитый мотоциклом пенсионер получил целый ряд телесных повреждений, которые входят в комплекс тупой сочетанной травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей: кровоподтек со ссадиной лобной области слева; кровоподтек лобной области слева от средней линии, области надбровной дуги, переносицы и верхнего века левого глаза со ссадиной лобной области слева и ушибленной раной переносицы и века левого глаза; кровоподтек левого ската носа, кожи верхней губы, левой скуловой и щечных областей со ссадинами щечной и скуловой областей, ссадиной и ушибленной раной левого ската носа; кровоподтек со ссадиной области подбородка и верхней трети шеи слева; кровоподтек области правой надбровной дуги, век правого глаза и щечно-скуловой области справа со ссадинами области надбровной дуги и щечно-скуловой области; кровоизлияние под наружную оболочку правого глаза; кровоподтек правого ската носа; переломы 1-6 ребер слева по передней подмышечной линии; 3-7 слева по лопаточной линии; переломы 2-6 ребер справа по задней подмышечной линии с разрывом пристеночной плевры в области 4,5 ребер, переломы 7,8 ребер справа по передней подмышечной линии с кровоизлияниями в мягкие ткани грудной клетки в области переломов; переломы тел 7 шейного позвонка, 1,11 грудных позвонков с кровоизлияниями в мягкие ткани, кровоизлияния в мягких тканях, окружающих спинной мозг, в толще твердой мозговой оболочки спинного мозга; разрыв верхней доли правого легкого, кровоизлияния в области корней обоих легких с разрывами плевры и ткани легкого, скопление крови в плевральных полостях с обеих сторон (гемоторакс), кровоизлияния в области устья аорты, кровоизлияние в области правого надпочечника, кровоизлияние в области ложа селезенки, множественные разрывы печени, кровоизлияние в области корня брыжейки, скопление крови в брюшной полости (гемоперитонеум), осаднение передней и боковых поверхностей грудной клетки и живота с кровоподтеком правой боковой стенки живота; перелом костей правой голени с раной подколенной области и кровоизлиянием в мягкие ткани, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти в проекции 2 пятсно-фалангового сустава; кровоподтек тыльной поверхности левой кисти в области основания 2-3 пястных костей; кровоподтек со ссадиной задней поверхности левого предплечья в нижней трети; кровоподтеки (3) тыльной поверхности левой кисти в проекции фаланг 3-5 пальцев; кровоподтек со ссадиной тыльной поверхности левой кисти в проекции тел 4-5 пястных костей; кровоподтек передней поверхности правого плеча в средней трети; кровоподтек задневнутренней поверхности правого предплечья в нижней трети; кровоподтек со ссадиной задней и наружной поверхностей правого предплечья и правой кисти; кровоподтек передне-внутренней поверхности левого бедра в средней трети;

кровоподтек со ссадинами внутренней и задней поверхностей области левого коленного сустава: кровоподтек передней поверхности правого бедра в средней трети; кровоподтек внутренней поверхности правого бедра в нижней трети; кровоподтек передней поверхности области правого коленного сустава; кровоподтек задней поверхности правой голени в средней трети; ссадина задней поверхности области левого локтевого сустава; ссадина задне-наружной

поверхности правого предплечья в верхней трети; ссадина передней поверхности области правого плечевого сустава.

Смерть пострадавшего пешехода наступила от тупой сочетанной травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей вследствие развития травматического шока.

Как было установлено экспертизой, байкер перед столкновением с человеком ехал на скорости примерно 60 к/ч, не обеспечивающей безопасность дорожного движения в темное время суток.

На суде мотоциклист заявил, что заметил пешехода уже перед самым переходом, тот появился внезапно для него, уже фактически перед мотоциклом. Мотоциклист ехал по третьей полосе от правого края, а пешеход пресекал проезжую часть слева направо по ходу движения мотоцикла.

Суд Первомайского района Витебска 12 октября признал 20-летнего байкера виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 2 статьи 317 УК его приговорили к ограничению свободы на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься

деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Кроме того витеблянин должен выплатить двоим потерпевшим по 23 000 рублей в счет компенсации морального вреда, т.е. в сумме — 46 000 рублей. Ранее он уже передал каждому из потерпевших по 2000 рублей.

Мотоцикл байкера и его смартфон останутся под арестом, если молодой человек в течение месяца не выплатит деньги, причитающиеся потерпевшим, его имущество пойдет на возмещение этих сумм.