В Витебске задержан программист расчетного центра, его обвиняют в выдаче информации о чиновниках и силовиках
ГУБОПиК задержан 34-летний инженер-программист Витебского областного расчетно-справочного центра. Ему грозит 5 лет колонии.
Молодого человека обвиняют в том, что он, используя служебное положение, раскрывал информацию о чиновниках и силовиках.
Как уверяет МВД, витеблянин с июня 2020 по ноябрь 2021 года размещал в интернет персональные данные госслужащих, которые получал из базы с паспортными данными, незаконно добытой на работе.
В отношении задержанного программиста возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Максимальные санкции статьи 203-1 УК, добвленной в Уголовный кодекс в мае 2021 года, предусматривают лишение свободы на 5 лет.
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