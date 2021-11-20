В Витебске задержан программист расчетного центра, его обвиняют в выдаче информации о чиновниках и силовиках

ННВ • 20/11/21 11:55 • Палітыка

ГУБОПиК задержан 34-летний инженер-программист Витебского областного расчетно-справочного центра. Ему грозит 5 лет колонии.



Молодого человека обвиняют в том, что он, используя служебное положение, раскрывал информацию о чиновниках и силовиках.

Как уверяет МВД, витеблянин с июня 2020 по ноябрь 2021 года размещал в интернет персональные данные госслужащих, которые получал из базы с паспортными данными, незаконно добытой на работе.

В отношении задержанного программиста возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Максимальные санкции статьи 203-1 УК, добвленной в Уголовный кодекс в мае 2021 года, предусматривают лишение свободы на 5 лет.