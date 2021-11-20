Пятые сутки не могут найти 85-летнюю бабушку, пропавшую в Полоцком районе. Волонтеры задействовали БПЛА

Сяржук Серабро • 20/11/21 12:32 • Грамадства

15 ноября 85-летняя жительница деревни Корсюки Полоцкого района Мария Ходосевич ушла из дома и пропала, ее не могут найти до сих пор.



Бабушка ушла из дому около 9:00, после этого ее следы потерялись. В день исчезновения она была одета в цветной платок, осеннюю куртку черного цвета, тёмно-синюю кофту с люрексом, светло-коричневое платье, чёрные штаны и чёрные сапоги из кожзаменителя.

Женщина ростом 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Она страдает астмой (необходим ингалятор). Возможна потеря памяти!

Волонтеры различных поисковых отрядов Витебщины уже несколько суток безуспешно пытаются найти пропавшую Марию Ходосевич. Вчера, 19 ноября, для обследования окрестностей деревни Корсюки задействовали квадрокоптер.