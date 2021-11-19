Завтра возможен штормовой ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ожидаемого 20 ноября опасного усиления ветра.
По прогнозам синоптиков в субботу во многих районах Витебской области ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду, в отдельных местах скорость порывов может достигать 21-24 метров в секунду.
Согласно шкале Бофорта, ветер такой силы уже считается штормом. Он может вызывать небольшие повреждения, начинает разрушать крыши зданий.
В самом Витебске скорость порывов ветра не должна превысить 20 метров в секунду.
Из-за непогоды рекомендуется убрать с балконов все плохо закрепленные вещи, а машины парковать вне досягаемости падающих деревьев. Во время шторма лучше не покидать ваши жилища.
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