Завтра возможен штормовой ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

ННВ • 19/11/21 16:47 • Падзеі

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ожидаемого 20 ноября опасного усиления ветра.



По прогнозам синоптиков в субботу во многих районах Витебской области ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду, в отдельных местах скорость порывов может достигать 21-24 метров в секунду.

Согласно шкале Бофорта, ветер такой силы уже считается штормом. Он может вызывать небольшие повреждения, начинает разрушать крыши зданий.

В самом Витебске скорость порывов ветра не должна превысить 20 метров в секунду.

Из-за непогоды рекомендуется убрать с балконов все плохо закрепленные вещи, а машины парковать вне досягаемости падающих деревьев. Во время шторма лучше не покидать ваши жилища.