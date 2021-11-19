Обессиленного лебедя выловили из Витьбы. Что с ним произошло?

ННВ • 19/11/21 16:11 • Экалогія

Чтобы вытащить замерзающего лебедя из Витьбы в Витебске пришлось вызывать спасателей в гидрокостюме.



Обессиленную птицу, которая отбилась от своей стаи и застряла в полынье посреди замерзающей реки, заметили горожане. Они вызвали представителей городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, но те самостоятельно не смогли добраться до лебедя.

В результате пришлось вызывать спасателей. Один из сотрудников МЧС в гидрокостюме забрался в ледяную воду и изловил птицу при помощи сачка.

Пойманного лебедя передали в городской зоопарк под наблюдение. Пока птица будет находиться в изоляторе, сообщает областное телевидение.