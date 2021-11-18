В Полоцке 82-летний водитель насмерть сбил 71-летнего пешехода

• 18/11/21 21:06 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в Полоцке, жертвой стал 71-летний пешеход.
В Полоцке 82-летний водитель насмерть сбил 71-летнего пешехода. Фото ГАИ

Около 19:00 на улице Петруся Бровки в районе дома №116 82-летний водитель легкового автомобиля «Mitsubishi» совершил наезд пенсионера, переходившего улицу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда пешеход умер на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В Полоцке 82-летний водитель насмерть сбил 71-летнего пешехода. Фото ГАИ

ГАИ предупреждает водителей, что в связи с изменением погодных условий, дорожная обстановка значительно ухудшилась.

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