В Полоцке 82-летний водитель насмерть сбил 71-летнего пешехода

Іван Дзедушкін • 18/11/21 21:06 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в Полоцке, жертвой стал 71-летний пешеход.



Около 19:00 на улице Петруся Бровки в районе дома №116 82-летний водитель легкового автомобиля «Mitsubishi» совершил наезд пенсионера, переходившего улицу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда пешеход умер на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

ГАИ предупреждает водителей, что в связи с изменением погодных условий, дорожная обстановка значительно ухудшилась.