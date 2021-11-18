Труп неизвестного нашли на месте пожара в Орше

• 18/11/21 13:21 • Здарэнні

Человек погиб на пожаре, который произошел в Орше 17 ноября.
Труп неизвестного нашли на месте пожара в Орше. Фото МЧС

В 23:11 на улице Молокова произошел пожар в одном из сараев, расположенных во дворе многоквартирного дома.

В ходе тушения пожара спасатели нашли внутри хозпостройки труп человека, пол, и личность которого устанавливаются. Двери в сарае не было.

По факту гибели человека проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем погибшего, сообщается пресс-службой МЧС.

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