Труп неизвестного нашли на месте пожара в Орше
Человек погиб на пожаре, который произошел в Орше 17 ноября.
В 23:11 на улице Молокова произошел пожар в одном из сараев, расположенных во дворе многоквартирного дома.
В ходе тушения пожара спасатели нашли внутри хозпостройки труп человека, пол, и личность которого устанавливаются. Двери в сарае не было.
По факту гибели человека проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем погибшего, сообщается пресс-службой МЧС.
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