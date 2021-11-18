От COVID-19 умер Денис Ковба — бывший тренер ФК «Витебск»

Ігар Арцюх • 18/11/21 12:40 • Спорт

Бывший тренер ФК «Витебск» и член сборной Беларуси по футболу Денис Ковба на 43-м году жизни умер 18 ноября в одной из больниц Москвы от коронавируской инфекции.



Денис Юрьевич Ковба родился 6 сентября 1979 года в Витебске. В 1996-1997 годах он играл за местную футбольную команду «Локомотив», а затем перебрался в Украину.

С 2000 по 2012 год Ковба играл за российские клубы, причем в «Крыльях Советов» он провел более десяти лет — с 2000 по 2009 и с 2010 по 2011. Кроме того с 2002 по 2007 год футболист выступал за национальную сборную Беларуси.

С 2018 под 2021 год Денис Ковба входил в тренерский штаб футбольного клуба «Витебск». Покинул он его только в июле нынешнего года.

COVID-19 42-летний Денис Ковба заразился в начале ноября, болезнь протекала в тяжёлой форме, и вскоре он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. О смерти футболиста сообщил официальный сайт ФК «Витебск».