Лучше не кормить — водоплавающие птицы зимой, как, спасая, не навредить

ННВ • 18/11/21 14:36 • Экалогія

В Витебскую городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды стали поступать звонки от неравнодушных жителей города, в преддверии зимы обеспокоенных судьбой лебедей, уток и других птиц, живущих на городских водоемах. Такая ситуация повторяется из года в год. Специалисты инспекции собрали для «ННВ» самые часто задаваемые вопросы и попытались дать на них ответ для того, чтобы объяснить, что делать и всех ли птиц необходимо «спасать» зимой.



Почему птицы не улетели вместе с сородичами?

Снижение миграционного инстинкта — так по-научному называется нежелание птиц с наступлением холодов улетать в тёплые края. Учёные видят несколько причин такого поведения.

Во-первых, зимы с каждым годом становятся всё теплее. Водоёмы не замерзают и водоплавающие птицы постоянно имеют доступ к своей основной пище – водорослям.

Во-вторых, утки и лебеди привлекают огромное количество людей, которые из лучших побуждений подкармливают их.

Естественно, птицы привыкают к человеку и абсолютно не желают расставаться с «хлебными местами» на городских водоемах.

Важно помнить! Прикармливая птиц, человек оказывает им медвежью услугу. Птицы продолжают ждать «кормильцев» даже с наступлением суровых морозов, однако, те, как правило, предпочитают не выходить лишний раз на улицу. Прикормленные птицы страдают, но не могут сразу сориентироваться и улететь на незамёрзшие водоёмы.

Что едят утки лебеди зимой?

Основная пища водоплавающих птиц — водоросли. И пока водоём не замёрз, у них есть доступ к еде. С наступлением сильных морозов, многие птицы перемещаются на незамерзающее морское побережье, где благополучно кормятся до весны?

Чем можно подкормить уток и лебедей зимой?

В идеале птиц лучше вообще не кормить. Но если уж кормить, то делать это надо так, чтобы не навредить птицам.

Лебедей и уток категорически нельзя кормить чёрным хлебом! Он вызывает брожение в желудке и, как следствие, расстройство желудочно-кишечный тракт, ослабление, болезнь. Белый хлеб допустим при отсутствии другого корма, но в крайне ограниченных количествах! Нельзя кормить плесневелым или прокисшим хлебом! Для птиц, как и для людей, испорченный продукт смертельно опасен. В холода птиц можно подкармливать сырыми или слегка отваренными нашинкованными овощами: капустой, морковью, картошкой, а также запаренным рисом или пшёнкой. Однако, в сильный мороз вся эта пища примерзает ко льду. В этом случае в качестве корма подходит зерновая смесь из пшеницы, овса и ячменя или специальный комбикорм для птиц, не содержащий соли.

Важно помнить! Пищеварительная система птиц устроена так, что она должна обязательно запивать пищу. Поэтому корм следует бросать в воду или на берег у самой кромки воды. В крайнем случае – на лёд.

Как определить нужна ли птицам помощь?

Птице нужна помощь человека, если:

есть явные признаки ранения или повреждения,

птица лежит на льду и её оперение покрыто корочкой льда или сосульками.

Во всех остальных случаях птица, скорее всего, в помощи человека не нуждается. Более того, водоплавающие птицы способны благополучно переносить температуру до -15 градусов. В этом случае все силы птица тратит на энергосбережение и поддержание тепла. Она выбирает безопасное место на льду подальше от берега, ложится и отдыхает. Самое плохое, что можно сделать в этой ситуации – прогнать её с насиженного места.