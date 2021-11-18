Еще один пионерлагерь под Витебском продали частнику, вы не поверите — за сколько

Сяржук Серабро • 18/11/21 14:08 • Эканоміка

Всего в 29 рублей обошелся новому владельцу целый пионерлагерь, расположенный рядом с Витебском. Что там будет?



Как сообщает комитет «Витебскоблимущество», 17 ноября за 1 базовую величину был продан бывший оздоровительный лагерь «Березка», расположенный у деревни Букатино в Мазоловском сельсовете.

Проданный лагерь «Березка», стоявший на балансе акционерного общества «Красный Октябрь», включает в себя административный корпус, 5 спальных корпусов, 3 здания для персонала, клуб, изолятор, душевую с водолечебницей, котельную с артезианской скважиной и канализационными сетями.

В этом лагере дети отдыхали с 1966 по 2014 годы. Потом он был закрыт, а два года назад власти решили его продать. Недвижимость выставляли на аукцион уже шесть раз, в том числе два раза — за одну базовую величину.

По результатам торгов лагерь был продан за 29 рублей единственному покупателю – частной организации из Витебска, которая планирует разместить здесь базу отдыха с поэтапным проведением реконструкции объектов.

Примечательно, что в документах лота указана начальная цена в размере 31 базовой величины, то есть 899 рублей. А на странице комитета в facebook сообщается, что он продан за 943 рубля.

Напомним, что в конце сентября в Оршанском районе также продали бывший пионерлагерь. Его купил польский бизнесмен. А в прошлом году с молотка ушел оздоровительный лагерь телезавода «Витязь», где Александр Косинец обещал устроить собственный «Артек».