В Витебске легковушка сбила пешехода, обоим горел зеленый

Іван Дзедушкін • 17/11/21 20:08 • Здарэнні

Вечером 17 ноября в Витебске пешеход попал под легковушку, ДТП произошло на Новолуческой улице.



Около 18:00 70-летний водитель «Peugeot 406», совершая поворот направо, сбил 35-летнего мужчину, который переходил улицу. И водителю, и пешеходу на светофоре горел сигнал зеленого цвета.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.