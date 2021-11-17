В Витебске легковушка сбила пешехода, обоим горел зеленый
Вечером 17 ноября в Витебске пешеход попал под легковушку, ДТП произошло на Новолуческой улице.
Около 18:00 70-летний водитель «Peugeot 406», совершая поворот направо, сбил 35-летнего мужчину, который переходил улицу. И водителю, и пешеходу на светофоре горел сигнал зеленого цвета.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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