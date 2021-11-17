В лесу в Миорском районе пропал человек, его пока не нашли

• 17/11/21 11:27 • Турызм

Вторые сутки продолжаются поиски 51-летнего мужчины, пропавшего в Миорском районе.
Милиция с собаками ищет заблудившегося человека. Иллюстративное фото bymedia.net

16 ноября он ушел в лес у деревни Новые Крюки и не вернулся до 18:30. Были организованы поиски. В которых задействовали 4 единицы техники и 15 человек.

Вчера найти мужчину не удалось, сегодня, 17 ноября, поиски продолжились, сообщается пресс-службой МЧС. Минувшей ночью температура опускалась практически до нуля.

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