В лесу в Миорском районе пропал человек, его пока не нашли

Зоя Машэка • 17/11/21 11:27 • Турызм

Вторые сутки продолжаются поиски 51-летнего мужчины, пропавшего в Миорском районе.



16 ноября он ушел в лес у деревни Новые Крюки и не вернулся до 18:30. Были организованы поиски. В которых задействовали 4 единицы техники и 15 человек.

Вчера найти мужчину не удалось, сегодня, 17 ноября, поиски продолжились, сообщается пресс-службой МЧС. Минувшей ночью температура опускалась практически до нуля.