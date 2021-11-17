Поезд «Минск-Мурманск», следующий через Витебск, восстановят?

Сяржук Серабро • 17/11/21 20:26 • Турызм

БелЖД объявила о восстановлении курсирования международного поезда «Минск-Мурманск», но он исчез из расписания.



Сообщение о том, что с 14 декабря будет восстановлено железнодорожное сообщение между Минском и Мурманском было опубликовано в официальном паблике Белорусской железной дороги 12 ноября. Из Минска поезд должен отправляться во вторник, а из Мурманска — в четверг. Предполагалось что будут остановки в Толочине, Орше, Богущеской и Витебске.

Однако сейчас в расписании на официальной сайте БелЖД этот поезд найти не получается.

Поезд «Мниск-Мурманск» был отменен еще в марте 2020 года, в самом начале пандемии COVID-19 в Беларуси и России.