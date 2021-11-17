Почти на 600 долларов оштрафовали врача из Витебска за герб Литвы на авто

ННВ • 17/11/21 14:42 • Палітыка

Крупный штраф за наклейку с гербом Литвы на багажнике легковушки получила витебский врач-пульмонолог Марина Бурбулис, которая работает в красной зоне инфекционного госпиталя.



Наклейку с изображением Погони в виде герба Литвы на автомобиле врача заметили 14 октября. 20 октября легковушку осмотрели и составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (24.23 КоАП).

На суде, заседания которого проходили 2 и 12 ноября, судья Владимир Цариков, не внял доводам о том, что наклейка осталась на багажнике от прежнего владельца, так как запасная часть была приобретена в Литве.

Он признал Бурбулис виновной во вменяемом ей правонарушении. Адвокат просил не наказывать врача арестом, так как она работает в красной зоне с больными COVID-19, что подтвердило руководство больницы.

В результате Марину Бурбулис оштрафовали на 50 базовых величин, что составляет 1450 рублей, сообщает сайт «Віцебская вясна».

Примечательно, что Погоня с 2009 года официально является гербом Витебской области.