На 8,4% упало производство сельхозпродукции в Витебской области по сравнению с прошлым годом

Сяржук Серабро • 17/11/21 13:28 • Эканоміка

За десять месяцев 2021 года в хозяйствах всех категорий Витебской области смогли произвести значительно меньше сельхозпродукции, чем в предыдущем году.



За январь-октябрь нынешнего года производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2 665 300 000 рублей, что в сопоставимых ценах составляет всего лишь 91,6% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Падение производства, в основном, произошло за счет растениеводства. Так, овощей открытого грунта удалось собрать только 7500 тонн, а это на 42,3% меньше, чем в 2020 году.

Картофеля в этом году накопали только 47 300 тонн — на 34,8% меньше прошлогоднего, а зерновых и зернобобовых намолотили 782 100 тонн — меньше на 27,3%. Это, в том числе, связано с резким падением урожайности — например, урожайность овощей упала более чем в два раза.

В животноводстве дела выглядят не так плохо. Так, производство молока упало только на 1,4%, его надоили 623 600 тонн. Производство скота и птицы в живом весе выросло на 1,7% (выращено 196 000 тонн), а производство яиц — на 7,8% (334 700 штук).

К сожалению, нужно отметить, что кормов в этом году хозяйства Витебщины заготовили на 18,5% меньше, чем в прошлом. Так что можно прогнозировать продолжение сокращения стада КРС, в том числе — коров, а, соответственно, и дальнейшее уменьшение производства молока.